Также устройство обладает зарядкой мощностью 33 Вт

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На этой неделе новый планшет производства компании Realme обнаружился в документах Бюро индийских стандартов. Теперь модель Pad 2 получила сертификат Федеральной комиссии по связи с США, что позволяет познакомиться с некоторыми её характеристиками.

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Realme Pad 2 фигурирует в списке FCC с модельным номером RMP2205. Отсюда стало известно об использовании аккумулятора ёмкостью 8360 мАч. Планшет первого поколения обладает аккумулятором 7100 мАч. Мощность зарядки выросла до 33 Вт с прежних 18 Вт.

Также кое-что известно о дизайне планшета нового поколения. Сзади находится круглый модуль для камер, углы со всех четырёх сторон корпуса скруглённые, пишет Gizmochina.

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