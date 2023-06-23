Среди производителей смартфонов наиболее громкими именами являются Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi, но на ум в числе первых не приходит Sony. Однако, компания выпускает смартфоны, причём зачастую они стоят дороже айфонов. Останавливаться в ближайшие годы японский производитель не собирается.
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Об этом говорит заключением многолетнего соглашения с компанией Qualcomm, которое расширяет ранее действовавшее соглашение. Процессоры американского производителя будут применяться в смартфонах Sony от среднего уровня и выше.
В мае компания представила аппарат Xperia 1 V на процессоре Snapdragon 8 Gen2, который должен привлечь внимание фотографов и видеоблогеров. Это устройство для ограниченного круга покупателей из-за своей высокой цены, зато этот смартфон можно использовать как монитор для совместимых фотоаппаратов Sony Alpha.
Также в мае был показан смартфон средней ценовой категории Xperia 10 V. Он работает на процессоре Snapdragon 695 и обладает экраном OLED с частотой 60 Гц и разрешением 1080p. В Европе он поступил в продажу по цене 449 евро, пишет Engadget.