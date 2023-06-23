Компания продолжит пользоваться продуктами Qualcomm Snapdragon в рамках многолетнего контракта

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Среди производителей смартфонов наиболее громкими именами являются Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi, но на ум в числе первых не приходит Sony. Однако, компания выпускает смартфоны, причём зачастую они стоят дороже айфонов. Останавливаться в ближайшие годы японский производитель не собирается.

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Об этом говорит заключением многолетнего соглашения с компанией Qualcomm, которое расширяет ранее действовавшее соглашение. Процессоры американского производителя будут применяться в смартфонах Sony от среднего уровня и выше.

В мае компания представила аппарат Xperia 1 V на процессоре Snapdragon 8 Gen2, который должен привлечь внимание фотографов и видеоблогеров. Это устройство для ограниченного круга покупателей из-за своей высокой цены, зато этот смартфон можно использовать как монитор для совместимых фотоаппаратов Sony Alpha.

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Также в мае был показан смартфон средней ценовой категории Xperia 10 V. Он работает на процессоре Snapdragon 695 и обладает экраном OLED с частотой 60 Гц и разрешением 1080p. В Европе он поступил в продажу по цене 449 евро, пишет Engadget.