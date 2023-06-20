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Пять дней тому назад на известном портале кляуз и развлечений Change.org появилась одна " петиция " от поклонника консоли Сони. Воспринимать эту писульку всерьез невозможно, скорее всего автор создал ее ради стеба, но все же давайте посмотрим на ее содержание :

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"Уже более десяти лет игры Bethesda выпускаются на PlayStation. Они лучше работают на PlayStation, лучше запускаются и лучше продаются. Xbox и особенно Филлу Спенсеру незачем их забирать."

Я таки дико извиняюсь, а Sony хоть копейку финансов вложила в развитие проекта или хоть одного специалиста прислала ? И таки давно было известно, что данная игра будет эксклюзивом только ПК и "коробки". К чему аппеляции с самовнушением, что "игровая станция" лучше ?

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"Во-первых, эксклюзивность Xbox повредила бы не только PlayStation, но и самой базе игроков. Когда такая крупная игра, как Starfield, доступна только на Xbox, это ограничивает количество игроков в игре и ограничивает количество игроков на PlayStation. Это означает, что теперь Microsoft может устанавливать более высокие цены, потому что у них нет конкуренции, и отбирать плееры у Sony. Мы НЕ можем этого допустить."

Ну да, конечно, ведь ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ - это прерогатива PS! Как посмели эти вонючие "коробочники" и ПК-шники посягнуть на нашу священную корову! Покарать еретиков!!!

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"Во-вторых, Xbox и ее 12 преданных игроков не заслуживают Starfield или какой-либо эксклюзивности. Они не только высокомерны и раздражают, но и с момента показа стали вызывать раздражение. Они продолжают делиться новостями Starfield, говоря нам "купите xbox", как будто они не жаловались на "Человека-паука", "Призрака Цусимы" или какие-либо другие игры для PS."

Эту смесь хэйта и высокомерия даже не хочется комментировать. Подайте мне мыло!

"В-третьих, эксклюзивность вредна для самого Starfield. Дело очень простое. Если она выйдет на Xbox, это плохая игра. Посмотрите на Redfall или Halo Infinite в качестве примеров. Если она выйдет на PlayStation, вероятность того, что это хорошая игра, составляет 90%. Другого выхода нет. Любой, кто утверждает обратное, обманывает вас и является причиной того, что сегодня в игровой индустрии такие низкие стандарты. Если вы не хотите, чтобы Starfield потерпел неудачу, вам нужно установить его на PlayStation. Фиксация на 30 кадров в секунду - это только верхушка айсберга. Поменяйтесь ролями здесь, если бы PlayStation выпустила его в качестве эксклюзива, вы действительно верите, что они позволили бы ему так плохо работать на консоли? Нет! Они бы пристыдили Тодда Говарда за то, что он должным образом оптимизировал его. Это связано не только с программным обеспечением, но и с аппаратным обеспечением. Несмотря на то, что он мог бы работать со скоростью 60 кадров в секунду на Series X, Microsoft вынуждена позволить ему работать так плохо из-за своей уступающей Series S, поддержку которой они должны поддерживать, поскольку известно, что у небольшой базы игроков Xbox очень мало денег на игры."

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Вы тоже почувствовали запашок, исходящий от этого абзаца ? Тащите нашатырь и огнетушитель - тут жирный сонибой порвался !

"В-четвертых, мне постоянно говорят: "Сейчас они заботятся о качестве, Фил Спенсер заставил их отложить это ради качества..." У меня для вас новость: дозатор таблеток - это пустяк! Парень отвечает за Xbox, но недостаточно заботится о том, чтобы проверять игры перед их выпуском. О, что? Ты собираешься сказать мне, что он проверил Redfall и все равно решил выпустить его таким образом? Более того, он уже много лет владеет Obsidian и Bethesda, и, несмотря на огромный спрос на продолжение или ремейк New Vegas, он отказывается это делать. Вероятно, он подошел к Тодду, дрожа, как чихуахуа, и тихо спросил: "Пожалуйста, мистер Говард, можно нам использовать ip-адрес fallout в другой студии?" И убежал, поджав хвост, когда ему сказали "нет". У НЕГО НЕТ ХРЕБТА! Поменяйтесь ролями здесь, если бы PlayStation купила обе эти компании, Нью-Вегас был бы первым, что они сделали. Это причиняет боль, не так ли?"

Если бы Sony купила Bethesda, то Fallout постигла бы судьба Killzone и Resistance.

"По всем этим причинам важно, чтобы игры Bethesda оставались доступными на PlayStation. Не только это, но и для обеспечения высокого качества игр ВСЕ без исключения будущие игры Bethesda должны быть эксклюзивными для PlayStation.

В конечном счете, это было бы хорошо для всех, а не только для Sony, поскольку у них есть история значительных инвестиций в сторонние студии, и они могли бы использовать свои финансовые ресурсы, чтобы сделать игры Bethesda еще лучше, заставляя их на самом деле быть хорошими. Кроме того, Sony имеет большой опыт в маркетинге и продвижении своих игр, что могло бы помочь Bethesda games охватить более широкую аудиторию и увеличить количество игроков PlayStation. Все согласны со мной в этом, а если вы не согласны, посмотрите на себя. Вы являетесь причиной того, что игры AAA имеют такое низкое качество, потому что вы поклоняетесь компании, которая не заботится о качестве контента, который они публикуют."

Тащите цистерну нашатыря у нас тут жироотстойник прорвало! Вот что бы точно пошло всем на пользу - это если бы Sony слезла с "иглы" Call of Duty(которая генерирует 40% всех доходов Sony) и "вернула в строй" весьма неплохие серии Killzone и Resistance. В том числе и выпустила бы их и на ПК с нормальной оптимизацией.

"Подписание этой петиции - это только начало. Нам нужно выйти и протестовать в GameStops и Walmarts в день выхода Starfields. Нам необходимо представить законодательство нашим местным представителям, чтобы заставить Microsoft соблюдать его. Нам нужно выйти массово и помешать людям покупать копии в день запуска. Еще лучше заходите в Интернет и сообщайте о каждом видео, которое вы видите, восхваляющем Starfield, пока мы не сделаем его эксклюзивным для нас и только для нас. Такие ютуберы, как MrMattyplaysbadgames, ReviewFatUSA, LemonJuice, FritangaComplains и TheYoungTurds, должны быть немедленно отменены. Если вы настоящий геймер, вы поддержите это и подпишете. Мне не нужны тролли, приходящие сюда жаловаться на то, что мы на самом деле заботимся об играх, и мне все равно, сколько из вас приходят оскорблять меня. Плачьте, справляйтесь, кипите и ругайте Xbots, но мои доводы ОБОСНОВАННЫ И ПРАВДИВЫ."

Меня всегда интересовало - где подобные уникумы берут такую отборную дурь ? Только не говорите мне, что они живут на химкомбинате :)