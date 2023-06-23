На рынке хромбуков сейчас выпускается множество моделей, которые сильно различаются по цене и качеству. При этом с первого взгляда определить разницу между ними затруднительно. Чтобы помочь покупателям сделать выбор, Google работает над новым брендом для устройств премиального уровня.
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Внутри компании этот бренд называется Chromebook X и он должен прийти на смену малопонятным брендам Premium и Plus. В будущем высококачественные хромбуки будет проще отличать от всех остальных.
Такие модели должны будут отвечать строгим требованиям Google к аппаратным компонентам. Эти требования пока не сообщаются, но наверняка будет указан минимальный объём оперативной памяти, тип экрана, разрешение веб-камеры.
Также Google может предоставить список отобранных для Chromebook X процессоров. Здесь должны быть чипы на архитектурах AMD Zen 2 и Zen 3, процессоры Intel Core 12-го поколения. Как видим, процессоры последних поколений отсутствуют, но наверняка они будут включены в будущем, как и ещё не выпущенные процессоры Meteor Lake и другие.
Есть требования и к программному обеспечению. Нужна поддержка Live Captions для видеозвонков, эффекты портретного размытия и изоляция голоса. Также здесь будет набор обоев и экранных заставок «Время суток», вместо стандартного логотипа ChromeOS ожидается специальный экран загрузки. Наверняка будут и повышенные стандарты качества сборки корпусов, пишет Techspot.