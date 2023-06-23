К ним будут предъявляться повышенные требования по качеству и производительности

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

На рынке хромбуков сейчас выпускается множество моделей, которые сильно различаются по цене и качеству. При этом с первого взгляда определить разницу между ними затруднительно. Чтобы помочь покупателям сделать выбор, Google работает над новым брендом для устройств премиального уровня.

реклама

Внутри компании этот бренд называется Chromebook X и он должен прийти на смену малопонятным брендам Premium и Plus. В будущем высококачественные хромбуки будет проще отличать от всех остальных.

Такие модели должны будут отвечать строгим требованиям Google к аппаратным компонентам. Эти требования пока не сообщаются, но наверняка будет указан минимальный объём оперативной памяти, тип экрана, разрешение веб-камеры.

Также Google может предоставить список отобранных для Chromebook X процессоров. Здесь должны быть чипы на архитектурах AMD Zen 2 и Zen 3, процессоры Intel Core 12-го поколения. Как видим, процессоры последних поколений отсутствуют, но наверняка они будут включены в будущем, как и ещё не выпущенные процессоры Meteor Lake и другие.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Есть требования и к программному обеспечению. Нужна поддержка Live Captions для видеозвонков, эффекты портретного размытия и изоляция голоса. Также здесь будет набор обоев и экранных заставок «Время суток», вместо стандартного логотипа ChromeOS ожидается специальный экран загрузки. Наверняка будут и повышенные стандарты качества сборки корпусов, пишет Techspot.