Невысокая цена может стать источником проблем в будущем

Хромбуки популярны в образовательных учреждениях на Западе за счёт своей низкой стоимости. Ещё больше их популярность выросла во время пандемии, когда учиться приходилось дома. Отчёт исследовательской группы по изучению общественных интересов США (PIRG) показывает, что у хромбуков есть и недостатки. Экземпляры возрастом всего три года часто выходят из строя, что приводит к появлению электронных отходов.

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Школьники не могут похвастаться аккуратностью, поэтому устройства для них должны быть особо прочными, чего не скажешь про хромбуки. К тому же для них не хватает запчастей. Что ещё хуже, после определённой даты устройства прекращает получать обновления программного обеспечения и лишаются доступа к защищённым сайтам. Google обеспечивает 8 лет обновлений с момента производства хромбуков. Между датой выпуска и датой покупки может пройти немало времени, так что конечный пользователь получает значительно более короткую поддержку.

Это затрудняет перепродажу бывших в употреблении хромбуков. Устройства на Windows и ноутбуки Macbook могут стоить дороже, но они дольше обновляются и остаются актуальными. В долгосрочной перспективе это делает их покупку выгоднее.

В отчёте делается вывод, что если удвоить срок службы 31,8 млн проданных в 2020 году хромбуков, это снизит выбросы CO2 в атмосферу на 4,6 миллиона тонн. Столько же CO2 за год выбрасывают 900000 автомобилей.

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Исследователи рекомендуют Google отказаться от ограниченного срока выпуска обновлений, а конкретным производителям рекомендуют выпускать запасные части, причём стандартизированные под разные модели хромбуков. Наконец, они желают получить возможность устанавливать другие операционные системы, вроде Linux, пишет Engadget.