AMD только что выпустила квартет процессоров, специально предназначенных для потребителей заинтересованых в низкой цене.

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Процессоры Ryzen и Athlon 7020C основаны на чипе под кодовым названием Mendocino. Однако эти конкретные процессоры разработаны специально для Chromebook. В результате они оптимизированы для энергоэффективной работы, обеспечивая при этом "достаточную" производительность.

Вы можете увидеть собственное описание AMD четырех процессоров выше. Однако не обманывайтесь брендингом "серии 7000" - эти SoC имеют процессорные ядра на базе Zen 2. Согласно утечкам и слухам Mendocino постигли значительные сокращения внутренней части ядер ЦП по сравнению со стандартной конфигурацией Zen 2.

Между тем, графика Radeon 610M встроенная в эти SoC основана на эффективной архитектуре RDNA 2, а это означает, что даже эти относительно скромные графические процессоры должны обеспечивать стабильную производительность в просмотре веб-страниц, видео и 2D-играх. Примечательно, что встроенные карты Radeon могут поддерживать до трех внешних дисплеев 4K60.

AMD делает довольно смелые заявления о чипах Ryzen и Athlon 7020 C-серии. Компания утверждает, что Chromebook оснащенный Athlon Silver 7120C может работать 19,5 часов, а Ryzen 3 7320C может поддерживать до 17 часов "просмотра видео, работы и обучения". AMD также заявляет, что Athlon Silver 7120C на 80% быстрее, чем "конкурирующее устройство на базе ARM", утверждение которое требует некоторого уточнения.

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Если вы заинтересовались новым хромбуком, системы с этими процессорами должны начать появляться со дня на день. ASUS заявляет, что у нее есть новые ноутбуки с этими процессорами, в том числе Chromebook CM34 Flip.