При этом цена на RTX 4060 Ti недавно снизилась до $379

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

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RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Ровно через неделю, 29 июня, начнутся продажи видеокарты GеForce RTX 4060. Постепенно эти карты начинают появляться на страницах интернет-магазинов и цены на некоторые из них не внушают оптимизма.

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Рекомендованная производителем розничной стоимость этой карты в Европе равна 330 евро. Естественно, сторонние производители могут предлагать разные модели по разным ценам, но в данном случае разница между реальностью и рекомендациями зачастую выглядит слишком большой. Наиболее дешёвая карта сейчас стоит 350 евро, тогда как самая дорогая Asus ROG Strix оценена в 500 евро, то есть на 51% дороже рекомендованного.

Уже продающаяся карта RTX 4060 Ti 8 ГБ в Европе может быть приобретена за 400 евро, тогда как ещё более производительная RTX 4070 обойдётся в 600 евро.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Можно рассчитывать на то, что после начала продаж цены на новую карту упадут, как было в случае с RTX 4060 Ti, RTX 4070 и многими выпущенными ранее моделями, пишет Videocardz.