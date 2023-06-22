Ровно через неделю, 29 июня, начнутся продажи видеокарты GеForce RTX 4060. Постепенно эти карты начинают появляться на страницах интернет-магазинов и цены на некоторые из них не внушают оптимизма.
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Рекомендованная производителем розничной стоимость этой карты в Европе равна 330 евро. Естественно, сторонние производители могут предлагать разные модели по разным ценам, но в данном случае разница между реальностью и рекомендациями зачастую выглядит слишком большой. Наиболее дешёвая карта сейчас стоит 350 евро, тогда как самая дорогая Asus ROG Strix оценена в 500 евро, то есть на 51% дороже рекомендованного.
Уже продающаяся карта RTX 4060 Ti 8 ГБ в Европе может быть приобретена за 400 евро, тогда как ещё более производительная RTX 4070 обойдётся в 600 евро.
Можно рассчитывать на то, что после начала продаж цены на новую карту упадут, как было в случае с RTX 4060 Ti, RTX 4070 и многими выпущенными ранее моделями, пишет Videocardz.