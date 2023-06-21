Об этом свидетельствуют утечки первого теста новинки в Geekbench 6

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

В сеть попали первые предполагаемые тесты грядущей Nvidia GeForce RTX 4060. Benchleaks обнаружил два разных результата Geekbench 6, по-видимому, с использованием этой видеокарты: первый запуск был тестом GPU Compute с использованием API Vulkan, а второй — с использованием OpenCL. Согласно утечкам, новая RTX 4060 работает почти на двадцать процентов быстрее, чем RTX 3060, если эти тесты являются подлинными.

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Nvidia объявила о своих планах по выпуску видеокарт класса RTX 4060 еще в середине мая, и нам известно, что модель RTX 4060 8 ГБ следует ожидать только в июле. Это первая графическая карта для настольных ПК на базе графического процессора AD107, а датой официального выхода является 29 июня в 6 часов утра по тихоокеанскому времени. Поскольку до дня запуска осталось немногим более недели, неудивительно, если обозреватели, которым доступны ранние образцы видеокарт, протестировали этот графический ускоритель, что и стало причиной утечки.

Стоит отметить, что результат RTX 4060, если он подлинный, основан на одном образце, поэтому среднее значение Geekbench может немного измениться, когда тесты будут проходить на большем количестве карт.

Говоря об оценках в Vulkan API, похоже, что новая RTX 4060 примерно на 12% быстрее, чем RTX 3060. В тестах Open CL разница лучше, и новая карта почти на 20% быстрее. Результаты Geekbench не совсем точно коррелируются с игровой производительностью, поэтому для создания реальной картины всё-таки необходимо дождаться соответствующих тестов.

Характеристики грядущей GeForce RTX 4060 включают 3072 ядра CUDA, 24 МБ кэш-памяти второго уровня, 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 17 Гбит/с на 128-битной шине с пропускной способностью 272 Гбит/с. Эталонная карта будет работать на мощности 115 Вт.

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Рекомендуемая стоимость RTX 4060 8 ГБ составляет 299 долларов, и, возможно, новинка от Nvidia станет очередной "народной" видеокартой, если покажет достойную игровую производительность.