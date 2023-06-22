Желающие в ближайшем будущем купить новый недорогой смартфон скоро получат возможность приобрести модель Redmi Note 12R, которая выйдет вслед за появившимся в мае Xiaomi Redmi Note 12R Pro. Согласно последним данным, это будет первый аппарат на пока что не анонсированном процессоре Snapdragon 4 Gen 2.
реклама
Майский смартфон появился в Китае на Snapdragon 4 Gen 1 по цене 1999 юаней. Новый аппарат обнаружили в базе данных китайского оператора мобильной связи China Telecom.
Он работает на 8-ядерном процессоре с кодовым именем Clarence/Ravelin. Здесь используются два производительных ядра ARM Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц, остальные ARM Cortex-A55 с частотой максимум 1,95 ГГц. Есть также графический процессор Adreno 613 955 МГц. Чип производится на техпроцессе 4 нм.
Смартфон весит 199 г, у него 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ и поддержка карт памяти. Размер экрана 6,79 дюймов при разрешении 2400 x 1080. Спереди находится камера 16 Мп, сзади основная камера 48 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, имеется разъём для наушников.
Аппарат должен появиться в Китае 30 июня по цене 1100 юаней за конфигурацию 4/128 ГБ. Будут доступны синий, чёрный и голубой цветовые варианты, пишет Nextpit.