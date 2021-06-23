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Xioami стала лидером на российском рынке смартфонов, вытеснив Samsung

Каждый третий россиянин предпочитает смартфон от Xioami.
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Развивающаяся быстрыми темпами китайская компания Xioami, основной доход которой исходит от продаж смартфонов, стала лидером продаж на российском рынке. Это можно связать как и с дешевизной некоторых моделей, так и с политикой компании, которая делает акцент на поставку смартфонов в Россию.

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Учитывая политические отношения между Соединёнными Штатами Америки и коммунистическим правительством Китая, это кажется вполне разумным. Тем более угроза запрета Xioami в США никуда не пропала.

Так крупные ритейлеры предоставили российскому изданию "Коммерсантъ" статистику, по которой 33.2 процента россиян предпочитают именно Xioami. Далее по популярности идёт Samsung с 31.5 процентами, Apple с 13.5 процентами, Honor с 3.3 процентами и компания Huawei, смартфоны которой предпочли всего 1 процент пользователей. Исходя из этих данных можно заявить, что каждый третий россиянин выбирает смартфоны от Xioami.

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