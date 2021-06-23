Xioami стала лидером на российском рынке смартфонов, вытеснив Samsung
Развивающаяся быстрыми темпами китайская компания Xioami, основной доход которой исходит от продаж смартфонов, стала лидером продаж на российском рынке. Это можно связать как и с дешевизной некоторых моделей, так и с политикой компании, которая делает акцент на поставку смартфонов в Россию.
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Учитывая политические отношения между Соединёнными Штатами Америки и коммунистическим правительством Китая, это кажется вполне разумным. Тем более угроза запрета Xioami в США никуда не пропала.
Так крупные ритейлеры предоставили российскому изданию "Коммерсантъ" статистику, по которой 33.2 процента россиян предпочитают именно Xioami. Далее по популярности идёт Samsung с 31.5 процентами, Apple с 13.5 процентами, Honor с 3.3 процентами и компания Huawei, смартфоны которой предпочли всего 1 процент пользователей. Исходя из этих данных можно заявить, что каждый третий россиянин выбирает смартфоны от Xioami.
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