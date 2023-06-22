Датчики, модули и прочие гаджеты находят всё более широкое применение

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Очередной прогноз от аналитической компании IDC говорит о рынке интернета вещей, который через несколько лет должен значительно вырасти. В компании уверены, что к 2026 году на этом рынке будут зарабатывать не менее триллиона долларов. С нынешнего до 2027 года ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 10,4%.

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Главные инвестиции в IoT будут в сфере дискретного и непрерывного производства. Дальше идут профессиональные услуги, коммунальные услуги и розничная торговля. Государственные/местные органы власти и телекоммуникации будут быстрее других вкладывать в IoT со среднегодовыми темпами роста 12% и 11,7% соответственно.

IDC называет IoT ключевым строительным блоком поддержания цифровой и распределённой организационной структуры. Этот блок призван достигать целей бизнеса и решать задачи клиентов, вроде сокращения расходов или повышения эффективности сетей поставок.

40% расходов на IoT будет приходиться на сервисы, далее идёт оборудование с покупкой модулей и датчиков. Среднегодовые темпы роста расходов на программное обеспечение за 5 лет будут составлять 11%.

Больше половины расходов на IoT придётся на Западную Европу, США и Китай. Европа лидирует с темпами роста в 11% против 8% у США. Китай опережает их с ростом в 13,2%.

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Аналитики полагают, что подключение к цифровой инфраструктуре сейчас является необходимостью, а не роскошью. IoT стал неотъемлемой частью организаций, где происходят операции с управлением данных, пишет Techspot.