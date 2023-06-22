Очередной прогноз от аналитической компании IDC говорит о рынке интернета вещей, который через несколько лет должен значительно вырасти. В компании уверены, что к 2026 году на этом рынке будут зарабатывать не менее триллиона долларов. С нынешнего до 2027 года ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 10,4%.
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Главные инвестиции в IoT будут в сфере дискретного и непрерывного производства. Дальше идут профессиональные услуги, коммунальные услуги и розничная торговля. Государственные/местные органы власти и телекоммуникации будут быстрее других вкладывать в IoT со среднегодовыми темпами роста 12% и 11,7% соответственно.
IDC называет IoT ключевым строительным блоком поддержания цифровой и распределённой организационной структуры. Этот блок призван достигать целей бизнеса и решать задачи клиентов, вроде сокращения расходов или повышения эффективности сетей поставок.
40% расходов на IoT будет приходиться на сервисы, далее идёт оборудование с покупкой модулей и датчиков. Среднегодовые темпы роста расходов на программное обеспечение за 5 лет будут составлять 11%.
Больше половины расходов на IoT придётся на Западную Европу, США и Китай. Европа лидирует с темпами роста в 11% против 8% у США. Китай опережает их с ростом в 13,2%.
Аналитики полагают, что подключение к цифровой инфраструктуре сейчас является необходимостью, а не роскошью. IoT стал неотъемлемой частью организаций, где происходят операции с управлением данных, пишет Techspot.