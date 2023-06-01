Прогноз International Data Corporation (IDC) сообщает, что плохое состояние мировой экономики и высокий уровень инфляции станут главными причинами снижения продаж смартфонов по итогам нынешнего года. Падение ожидается на уровне 3,2%, тогда как в феврале давали не более 1,1%. Всего за год должно быть выпущено 1,17 млрд смартфонов.
реклама
Если в прошлом году продажам мешали скопившиеся запасы, то в этом году покупатели ведут себя осторожно ради экономии. С другой стороны, если производители будут рисковать, они смогут увеличить свою долю рынка.
В следующем году ожидается восстановление рынка смартфонов и рост объёма поставок на 6%. Однако, потребительский спрос восстанавливается медленнее, чем ждали аналитики.
Производители выпускают всё больше складных смартфонов, развивая связанные с ними технологии. Однако, высокая стоимость этих устройств делает их покупку в настоящее время маловероятной.
Прогнозируется также, что к 2027 году уровень поставок смартфонов составит 1,4 млрд, пишет Phonearena.