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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Компания Google представила четыре новые опции в браузере Chrome на платформе iOS. Они добавляются к ранее представленным Chrome Actions для ускорения взаимодействия с браузером. Искусственный интеллект Google будет применяться для поиска адресов, обнаруженных на посещаемых пользователями страницах. Раньше для этого нужно было открывать приложение Карты Google.

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Теперь нужно нажать и удерживать адрес на веб-странице, после чего в браузере появляется подсказка из карт Google. Так же в браузере можно создавать события календаря Google, нажав и удерживая на определённую дату. Chrome может автоматически заполнить созданную дату информацией вроде времени, места и описания.

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Также искусственный интеллект поможет в деле определения языка и перевода на другой язык. Таким способом можно перевести часть или всю веб-страницу. Google Lens будет применяться для поиска при помощи камеры или на уже отснятых фотографиях в галерее. Опция Google Lens появится в течение следующих месяцев, пишет Androidcentral.