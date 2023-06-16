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Обновление Windows 11 сломало браузер Chrome у некоторых пользователей
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Пользователи антивируса Malwarebytes, которые на этой неделе установили обновление операционной системы Windows 11, могут столкнуться с проблемой в работе браузера Chrome. При загрузке он просто не показывается на экране. При этом браузер отображается в диспетчере задач. Чтобы вернуть браузер работоспособность, нужно закрыть Malwarebytes.

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Источником неприятностей является защита от эксплойтов Malwarebytes и Chrome. Браузер пропадает после установки обновления Windows 11 KB5027231.

Пока не будет выпущен патч, можно поставить Chrome в качестве браузера по умолчанию, но это помогает не всем. Также можно отключить в Malwarebytes защиту приложения Chrome, перейдя в раздел настроек «Безопасность». Если и это не поможет, можно отключить всю защиту от эксплойтов в антивирусе, хотя это не лучшим образом скажется на безопасности компьютера.

Некоторые пользователи пишут, что проблемы есть и при работе с другими антивирусами. Другие считают, что неполадки возникают в том случае, если по умолчанию используется какой-либо другой браузер на основе Chromium, пишет Techspot.

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#windows 11 #chrome #malwarebytes
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