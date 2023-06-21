В модели следующего года изменится соотношение сторон экрана

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

В следующем месяце Samsung должна представить ряд новых устройств, в число которых войдёт складной смартфон Galaxy Z Fold 5 с более тонким корпусом и улучшенным шарниром. При этом уже ведётся работа над моделью будущего года и инсайдер из Твиттера приносит ряд новостей о ней.

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Galaxy Z Fold 6 может получить изменения в соотношении сторон экрана. Нынешний Galaxy Z Fold 4 обладает соотношением сторон 23,1:9, что делает экран более длинным и узким по сравнению с другими смартфонами. Это удобно при прокручивании веб-страниц и каналов в социальных сетях, но не слишком удобно для всего остального. В следующем году Samsung может предложить более традиционное соотношение сторон.

Это может считаться хорошей новостью, но есть и другие. Основная камера может использовать тот же сенсор Samsung 50 Мп, что и выходящий скоро Fold 5. Это тот же сенсор ISOCELL GN3, что и в прошлогодней модели, так что размер и разрешение не вырастут третье поколение подряд.

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Однако, до релиза этого смартфона остаётся больше года, так что разработчики ещё могут внести изменения в его характеристики, пишет Androidauthority.