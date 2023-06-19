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Не слишком много времени остаётся до очередного мероприятия компании Samsung, где она представит ряд своих новых мобильных устройств. Среди них будут смартфоны, планшеты и умные часы. Это случится в июле, но уже сейчас появились рекламные изображения будущих новинок. Инсайдер Эван Бласс показал их в Твиттере.

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На изображениях можно ознакомиться с внешним видом складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, часов Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic, планшетов Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra. Также есть изображения наушников Galaxy Buds 3 и стилуса для планшета.

Flip 5 обладает увеличенным внешним экраном, как и утверждали более ранние утечки. Его диагональ выросла до значения 3,4 дюйма против прежнего 1,9 дюйма. Также ожидается применение нового шарнирного механизма. Что касается планшета Galaxy Tab S9, изображение говорит о наличии защиты как минимум от брызг.

Базовая версия часов Galaxy Note 6 представлена в нескольких цветовых вариантах, таких как белый, жёлтый, серый или ряде других. Часы Classic получили вращающуюся рамку и отдельные варианты ремешка.

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Мероприятие Galaxy Unpacked ожидается 26 или 27 июля. Про цены и сроки начала продаж вышеназванных устройств пока не сообщается, пишет Gizmochina.