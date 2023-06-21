До конца месяца в продажу должна поступить первая видеокарта Nvidia на графическом процессоре AD107. Совместно с партнёрами Nvidia сейчас рассылает образцы RTX 4060 для написания обзоров. По этой причине постепенно начинают появляться результаты тестирования в бенчмарках вроде Geekbench.
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В частности, были проведены тесты с использованием интерфейсов OpenCL и Vulkan. В тесте OpenCL было набрано 105000 баллов, в Vulkan 99000 баллов. Результаты этой карты нужно сравнить с моделями вроде RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600.
Судя по полученным значениям, RTX 4060 на 17–18% опережает карту прошлого поколения RTX 3060. Разница далеко не революционная, но примерно такой же она была при переходе с 2060 на 3060. Также карта на 4% (в Vulkan) до 32% (в OpenCL) превосходит Radeon RX 7600 на GPU Navi 33.
RTX 4060 обладает графическим процессором с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной 128 бит. Как и в случае с RTX 4060 Ti, она создана под интерфейс PCI Express 4.0 с 8 линиями, что может означает падение скорости на старых материнских платах с Gen3. Это не относится к приведённым высшим результатам, поскольку там применялась высокопроизводительная материнская плата ASUS Z790 ROG APEX с процессором Core i5-13600K и памятью DDR5-6000.
Рекомендованная розничная стоимость RTX 4060 составляет 299/329 евро, что на 30 евро превосходит цену RTX 3060 с 12 ГБ памяти и 192-битной шиной, пишет Videocardz.