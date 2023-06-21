Прирост производительности у неё примерно такой же, как между 3060 и 2060

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

До конца месяца в продажу должна поступить первая видеокарта Nvidia на графическом процессоре AD107. Совместно с партнёрами Nvidia сейчас рассылает образцы RTX 4060 для написания обзоров. По этой причине постепенно начинают появляться результаты тестирования в бенчмарках вроде Geekbench.

реклама

В частности, были проведены тесты с использованием интерфейсов OpenCL и Vulkan. В тесте OpenCL было набрано 105000 баллов, в Vulkan 99000 баллов. Результаты этой карты нужно сравнить с моделями вроде RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600.

Судя по полученным значениям, RTX 4060 на 17–18% опережает карту прошлого поколения RTX 3060. Разница далеко не революционная, но примерно такой же она была при переходе с 2060 на 3060. Также карта на 4% (в Vulkan) до 32% (в OpenCL) превосходит Radeon RX 7600 на GPU Navi 33.

RTX 4060 обладает графическим процессором с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной 128 бит. Как и в случае с RTX 4060 Ti, она создана под интерфейс PCI Express 4.0 с 8 линиями, что может означает падение скорости на старых материнских платах с Gen3. Это не относится к приведённым высшим результатам, поскольку там применялась высокопроизводительная материнская плата ASUS Z790 ROG APEX с процессором Core i5-13600K и памятью DDR5-6000.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Рекомендованная розничная стоимость RTX 4060 составляет 299/329 евро, что на 30 евро превосходит цену RTX 3060 с 12 ГБ памяти и 192-битной шиной, пишет Videocardz.