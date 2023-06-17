Производители занимаются оптимизацией следующего поколения мобильных процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300. Последние слухи говорят, что постепенно скорость их работы увеличивается. Однако, до начала промышленного производства требуется устранить некоторые недостатки.
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Dimensity 9300 должен появиться первым из двух этих процессоров. Это даст разработчикам Snapdragon 8 Gen 3 дополнительное время на оптимизацию, прежде чем чип появится на флагманских Android-смартфонах. Были слухи, согласно которым ведётся работа над двумя версиями Snapdragon 8 Gen 3. Последние данные говорят, что будет применяться сочетание ядер 1+5+2. Наиболее производительным будет единственное мощное ядро Cortex-X4.
В Dimensity 9300 ожидается четыре производительных ядра, из-за чего скорость его работы может быть выше, но эффективность ниже. Ядра ARM Cortex-X часто испытывают сложности с перегревом и сбросом частот, вне зависимости от техпроцесса TSMC. По этой причине Qualcomm может применять собственные ядра Oryon в процессорах Snapdragon 8 Gen 4 и далее.
Dimensity 9300 может получить 12- или 16-ядерный графический процессор, хотя эта информация пока не подтверждена, пишет wccftech.