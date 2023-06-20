Год назад китайский производитель ZTE представил для европейских покупателей смартфон Blade A72. Это аппарат с поддержкой стандарта связи 4G, крупным аккумулятором и невысокой ценой. Теперь ему на смену предлагается модель Blade A72s, цена которой немного выросла.
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Аппарат обладает экраном размером 6,75 дюйма с разрешением HD+ c частотой обновления 90 Гц. Спереди внутри выреза находится камера, а вокруг экрана располагаются достаточно широкие рамки.
Устройство работает на 8-ядерном чипе Unisoc T606, не отличаясь в этом от своего предшественника. Объём оперативной памяти у него всего 3 ГБ, хранилище 128 ГБ. Также есть поддержка карт памяти microSD.
Сзади размещены три камеры с основной 50 Мп и двумя по 2 Мп. У прошлогоднего аппарата разрешение основной камеры составляет 13 Мп.
Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 22,5 Вт. Можно считать это шагом назад, поскольку в прошлогоднем устройстве установлен аккумулятор 6000 мАч.
Смартфон предлагается в сером и синем цветовых вариантах за 170 евро, что на 50 евро дороже прошлогодней модели, пишет Gizmochina.