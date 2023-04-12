По информации Reuters, американские парламентарии на следующей неделе рассмотрят законопроект, который будет требовать сообщать властям США об использовании в сетях связи оборудования Huawei и ZTE даже от внешнеполитических союзников государства, включая страны НАТО. Одновременно закон будет запрещать использование оборудования этих марок в инженерной инфраструктуре американских посольств.
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Государственным структурам США уже запрещено использовать оборудование ряда китайских марок, включая телекоммуникационные решения и системы видеонаблюдения. Теперь инициатива по исключению рисков для критически важной информационной инфраструктуры распространится за пределы страны, если закон будет принят. Все проекты по модернизации соответствующей инфраструктуры будет необходимо согласовывать с Госдепартаментом США.