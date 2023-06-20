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Игры Star Wars Outlaws не будет в Steam и Epic Games Store
Компьютерная версия Star Wars Outlaws появится только в Ubisoft Connect
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Недавно была представлена видеоигра Star Wars Outlaws производства студии Massive Entertainment и издателя Ubisoft. Похоже, что компьютерная версия будет распространяться на единственной игровой платформе, причём не самой популярной.

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Презентация игры состоялась на недавно проведённом мероприятии Xbox Games Showcase. Игра будет доступна на компьютерах, Xbox Series X и S, PlayStation 5. В каких именно магазинах она будет продаваться, тогда не говорилось.

Теперь обнаружилось, что на сайте Ubisoft указан список цифровых площадок для распространения компьютерной версии игры. Точнее, не список, а единственная запись Ubisoft Connect.

Это означает, что игры не будет в популярных магазинах Steam и Epic Game Store. Будет такое положение дел сохраняться постоянно или только в течение ограниченного времени после начала продаж игры, не сообщается. Для игр Ubisoft появление в магазине Steam с задержкой является привычным делом. В частности, только 15 июня там появилась игра Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, выпущенная без малого полтора года назад.

Поступление Star Wars Outlaws в продажу ожидается в следующем году.

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