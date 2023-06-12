Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
Интригует.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Анонсирующий трейлер экшена Star Wars Outlaws был показан в рамках презентации Xbox Games Showcase, но тогда разработчики не удосужились показать реальные геймплейные кадры. Как оказалось, всё самое вкусное авторы приберегли для Ubisoft Connect.

реклама

Star Wars Outlaws — это история воровки Кей Весс, которая работает на преступные синдикаты и пытается каким-то образом начать новую жизнь. Для перехода в новую лигу героине нужно совершить одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего кольца галактики.

Геймплейный трейлер демонстрирует выполнение одного из контрактов Кей Весс, которая в ходе миссии умудряется испортить отношения с Пайками. Нам также показали перестрелки с использованием укрытий, систему взаимоотношения со зверьком Никс, диалоговую систему с возможностью выбрать нужную реплику, а также систему бесшовного перехода с планеты в космос. В последнем случае это нужно делать для участия в сражениях на корабле.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Релиз Star Wars Outlaws должен состояться в 2024 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. За разработку проекта отвечает студия Massive Entertainment, которую мы знаем по The Division и Avatar: Frontiers of Pandora.

#ubisoft #massive entertainment #star wars outlaws
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Багдаде всё спокойно: 8 минут геймплея Assassin’s Creed Mirage
Гоночная аркада The Crew Motorfest выйдет в середине сентября — видео
Ubisoft впервые показала геймплей мобильной Assassin’s Creed Codename Jade
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
51
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
6
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
14
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
8
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
5
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Alex-IT
22:29
Про ядерный заряд имелась ввиду непригодность для жизни и хозяйственной деятельности. Если в здании адская радиация, то его даже в качестве склада метллолома не будут использовать.
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
BOBKOC
22:27
как вариант, пробуй дрова X-Fi, что винда сама подтягивает, а навесы из пака даниэля https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17848298#p17848298 + чтоб звуковуха не висела на одном и том же прер...
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
Neur
22:22
В 2011-12гг была хорошая игра, ну с натяжкой еще 2013, а потом все пошло куда-то не туда...
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Neur
22:19
Толи дело там - отборные сливки (от слова сливать), жахаются в жопу, 100500 гендеров, эвтаназия детей, животных в зоопарках на глазах у детей расчленяют... Прям рай на земле...
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
BOBKOC
22:15
12v подкинуть https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17717478#p17717478 , мне 12v не потребовалось я их на К7 перекинул https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17982519#p17982519
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
Михаил Barash Андреев
22:13
Думаешь, там осознают, что являются Моськами? Там до сих пор живут в вымышленной и удобной им реальности, в которой Россия до сих пор в 1990-х. Тут кандидат в президенты США Роберт Кеннеди мл. назвал ...
В Скандинавии объявили бойкот производителю Oreo из-за отказа покидать Россию
Neur
22:12
Нужна политическая воля и больше войск для наступательных действий, а руководство РФ продолжает играть в какие-то странные игры с зерновыми сделками и прочими договорняками. Ну и плюсом пятая колонная...
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
Алексей Самойлов
22:10
Дистанционно минируют реактивными системами...
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Андрей Белоногов
22:04
Да,карлика наркомана давно пора на гиляку
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
Павел Мазуркин
22:02
The drive это сайт про тачки, хотелось бы ещё услышать мнение сообщества монгольских ветеринаров, к примеру
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем