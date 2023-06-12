Анонсирующий трейлер экшена Star Wars Outlaws был показан в рамках презентации Xbox Games Showcase, но тогда разработчики не удосужились показать реальные геймплейные кадры. Как оказалось, всё самое вкусное авторы приберегли для Ubisoft Connect.
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Star Wars Outlaws — это история воровки Кей Весс, которая работает на преступные синдикаты и пытается каким-то образом начать новую жизнь. Для перехода в новую лигу героине нужно совершить одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего кольца галактики.
Геймплейный трейлер демонстрирует выполнение одного из контрактов Кей Весс, которая в ходе миссии умудряется испортить отношения с Пайками. Нам также показали перестрелки с использованием укрытий, систему взаимоотношения со зверьком Никс, диалоговую систему с возможностью выбрать нужную реплику, а также систему бесшовного перехода с планеты в космос. В последнем случае это нужно делать для участия в сражениях на корабле.
Релиз Star Wars Outlaws должен состояться в 2024 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. За разработку проекта отвечает студия Massive Entertainment, которую мы знаем по The Division и Avatar: Frontiers of Pandora.