В конце мая компания Microsoft представила для операционной системы Windows 11 22H2 обновление Moment 3 (сборка 22621.1778). Для его установки у вас должен быть отвечающий официальным системным требованиям компьютер. Microsoft внесла в эти требования изменения, расширив список поддерживаемых процессоров производства Intel, AMD и Qualcomm. В прошлый раз этот список менялся в прошлом октябре, когда была выпущена версия 22H2.
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Списки процессоров отличаются для версий Windows 11 21H2 и 22H2. Впрочем, отсутствие процессоров в списке не означает, что на компьютер с ним нельзя установить Windows 11 22H2. Проблем с производительностью при этом обычно не бывает.
Среди новых фигурантов списка можно назвать процессор Intel Core i9-13900KS 6 ГГц. Также там появились мобильные чипы Intel Raptor Lake, такие как i5-1334U, 1335U, 1335UE, 13500HS и другие. Полный перечень можно найти на сайте Microsoft.
Среди чипов AMD добавлены модели с 3D V-кэшем. В их число вошли 5800X3D на сокете AM4, более современные 7950X3D, 7900X3D и 7800X3D на AM5. Среди других моделей на AM4 появились Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 и 5600. На AM5 поддерживаются Ryzen без X, такие как Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600. Некоторые более старые модели также стали поддерживаться.
Среди мобильных процессоров поддержку получили Ryzen 5 5625U, 5625C (для хромбуков), Ryzen 3 5425U и другие. Добавлены процессор линейки AMD 7000U, в названиях которых легко запутаться. Среди них можно назвать 7530U, 7440U (не AMD Mendocino со встроенной графикой Zen 2 и RDNA 2). Список для процессоров AMD также есть на сайте Microsoft.
Что касается Qualcomm, поддержку получили Snapdragon 8cx Gen 3 и Microsoft SQ3. Полный список смотрите здесь, пишет Neowin.