К сожалению он уже не будет выпущен, так как в приоритете компании находится новая серия процессоров Ryzen 7000, включая модели с 3D V-Cache

Новое видео от Gamers Nexus проливает свет на то, как продукция AMD становится более конкурентноспособной в сравнении с продукцией Intel. Это был сложный путь для AMD, многие продукты вошли в дорожную карту, но не все из них были выпущены на рынок. Одной из таких серий процессоров была серия Ryzen 5000 с памятью 3D V-Cache.

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AMD продемонстрировала 12-ядерный процессор на архитектуре Zen4 с 3D V-Cache во время специального мероприятия в июне 2021 года. Компания использовала этот прототип, чтобы заявить, что такая конструкция приведет к повышению игровой производительности на 15%. AMD потребовалось еще 10 месяцев, чтобы запустить процессор Ryzen 7 5800X3D с 8 ядрами, который в конечном итоге обеспечил бы такую производительность, но никаких признаков упомянутого 12-ядерного процессора не было.

Во время тура в штаб-квартиру AMD в Остине Gamers Nexus показали рабочие прототипы того, что могло бы стать упомянутым Ryzen 9 5900X3D. Более того компания даже работала над 16-ядерной версией под названием Ryzen 9 5950X3D. Ни один из них не был выпущен, и ничто не говорит о том, что они уже когда-либо будут выпущены.

Если AMD выпустит 16-ядерную модель, то получится первый процессор Ryzen с 192 МБ кэш-памяти L3, что даже больше, чем было реализовано в серии Ryzen 7000X3D на Zen4. AMD установила базовую частоту 3,5 ГГц и частоту в разгоне до 4,1 ГГц для процессора Ryzen 9 5950X3D и 3,5 и 4,4 ГГц для процессора Ryzen 9 5900X3D. Это более низкие тактовые частоты, чем у аналогов без X3D, из-за ограничений по напряжению и температуре. От этих ранних прототипов в конечном итоге отказались, поскольку компания решила, что наличие 3D V-Cache само по себе обеспечит лучшую производительность.

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Недавно в сети произошла утечка информации о Ryzen 5 5600X3D, 6-ядерной версии с одним чиплетом и одним кристаллом 3D V-Cache. Ни AMD, ни какой-либо другой источник пока не подтвердили, что такая модель может быть выпущена. На самом деле, некоторые утверждают, что он никогда не будет представлены. Если это правда, то история 3D V-Cache на архитектуре Zen3 вполне может закончиться на Ryzen 7 5800X3D, и AMD сосредоточится на серии Ryzen 7000X3D.