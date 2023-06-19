Здесь появится ещё одно предприятие по обработке кремниевых пластин.

Польский проект, судя по информации Bloomberg, не останется единственным для Intel в череде шагов по расширению производства чипов на евразийском пространстве. С подачи главы израильского правительства вчера стало известно, что процессорный гигант потратит в общей сложности $25 млрд на расширение производства чипов в этой стране. Intel в том или ином виде присутствует в Израиле с 1974 года, компания располагает здесь несколькими исследовательскими центрами, дочерней компанией Mobileye и весьма современным предприятием в Кирьят-Гате по производству процессоров и чипсетов.

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Источник изображения: Intel

О намерениях расширить последнее и потратить на соответствующие нужды $10 млрд генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил ещё в 2021 году, вскоре после своего вступления в эту должность. Теперь бюджет вырастает до $25 млрд, и новое предприятие в Кирьят-Гате появится рядом с уже существующим, оно начнёт выпускать продукцию к 2027 году и продолжит функционировать до 2035 года как минимум.

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Формально Intel могла бы претендовать на налоговые вычеты в размере 12,8% своих затрат на строительство нового предприятия, но источники сообщают о повышении ставки налога для компании с 5 до 7,5%. Intel является крупнейшим частным работодателем в стране, штат местного персонала с нынешних 12 000 человек может вырасти ещё на несколько тысяч. Власти Израиля называют проект Intel крупнейшей зарубежной инвестицией в истории страны.