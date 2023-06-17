Крупнейшая криптовалютная биржа продолжит работать в США

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Комиссия по ценным бумагам и рынкаом США (SEC) и криптовалютная биржа Binance достигли соглашения. В результате биржа сможет работать на территории страны до разрешения поданного в этом месяце SEC судебного иска. 5 июня иск был подан на Binance и её основателя Чанпэна Чжао. Компанию обвиняют в искусственном завышении объёмов торгов, смешивании и перенаправлении активных клиентов и отсутствии ограничения на доступ американских инвесторов к торговле на Binance.com, поскольку для США есть отдельная система.

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После подачи иска SEC попыталась заморозить активы биржи на территории страны. Было сказано, что это делается для защиты средств клиентов и чтобы не допустить вывода денег компании за границу.

В пятницу SEC заявила, что биржа согласилась переместить активы клиентов из США на территорию страны. Компании запрещено давать доступ или контроль над внутренними активами и фондами международной версии биржи. Передавать активы можно только Binance.US, чтобы она могла оплачивать расходы и выполнять обязательства. Также биржа должна создать американским пользователям новые кошельки, доступа к которым не будет международным сотрудникам. Эту сделку должен одобрить судья и она не означает, что судебный иск будет разрешён.

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Иск SEC против Binance можно считать лишь одним из эпизодов борьбы этой организации против криптовалют. В прошлом году SEC обвинила основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида в многолетнем обмане инвесторов. Через сутки после подачи иска против Binance Комиссия подала жалобу на главную криптовалютную платформа США Coinbase. Ей вменяется в вину отсутствие регистрации в качестве брокера, национальной биржи ценных бумаг или клирингового агентства, пишет Engadget.