На момент написания материала криптовалюта торгуется на уровне $25 тыс.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Хотя первая криптовалюта – биткоин, вышла из общего спада во второй половине первого квартала 2023 года, ей еще предстоит начать свой обычный бычий тренд, ведущий к долгожданному росту во втором квартале 2024 года. Слабая динамика сейчас отчасти объясняется активизацией усилий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по утверждению своей власти над криптоиндустрией в целом.

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Стоит отметить, что по сравнению с пиком, достигнутым в середине апреля этого года, биткоин упал примерно на 19%. Этот нисходящий тренд был вызван повсеместной фиксацией прибыли, которая усугубилась из-за активной позиции SEC в отношении большинства криптовалют, что привело к значительной волатильности.

Учитывая текущую ситуацию, общая рыночная капитализация всей криптоиндустрии может опуститься ниже порога в 1 триллион долларов. Преобладающие на рынке настроения говорят о том, что прогнозируемая рыночная капитализация сектора скоро составит $937,609 млрд.

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В настоящее время на долю биткоина приходится 45,8% капитализации криптовалютного рынка. Если предположить, что объем рынка достигнет вышеупомянутого уровня в $937 млрд, то теоретическая цена за биткоин составит $22 135.