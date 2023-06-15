13 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что еще не приняла решение о том, будет ли рассмотрена петиция биржи Coinbase о разработке правил для криптоиндустрии.

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SEC пока не приняла решение о рассмотрении петиции Coinbase относительно разработки правил для криптоиндустрии. Это создает неопределенность в отношении регулирования криптовалютного сектора и вызывает обеспокоенность среди участников рынка. Однако SEC подчеркнула, что иск против Coinbase не противоречит решению по нормотворчеству и что рекомендации по запросу биржи могут быть вынесены в течение 120 дней.

Стоит отметить, что Coinbase обязана соблюдать действующее законодательство до принятия новых правил со стороны SEC. Биржа утверждает, что она не нарушала существующие правила в рамках текущего исполнительного производства.

Главный юрист Coinbase, Пол Гревал, критикует SEC за отказ придерживаться судебно установленных сроков для принятия правил. Он заявляет, что SEC вместо этого планирует составить рекомендации через 120 дней, игнорируя заявления председателя Гэри Генслера о том, что регулятор не намерен вводить новые правила.

Эта ситуация подчеркивает неопределенность и сложности, с которыми сталкиваются компании в криптовалютной отрасли в связи с регулятивными вопросами. SEC продолжает рассматривать иск против Coinbase, обвиняя биржу в предлагании незарегистрированных ценных бумаг.

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В свете текущей ситуации, требуется прозрачность и ясность в отношении регулирования криптовалютной индустрии. Участники рынка надеются, что SEC примет решение по петиции Coinbase в ближайшие 120 дней, что позволит лучше понять правовые рамки, в которых функционируют криптовалютные биржи и платформы.



