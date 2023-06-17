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Специалист по информационной безопасности недавно обнаружил значительную уязвимость в популярной системе защиты умного дома. Уязвимость была оперативно закрыта.

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Речь идёт о компании Eaton, одним из сервисов которые является SecureConnect. Это облачная система безопасности с применением мобильного приложения для дистанционного управления. С помощью смартфона можно включать и выключать тревогу и выполнять другие связанные с безопасностью дома действия.

Среди прочего пользователи через приложение могут назначать аккаунты группе пользователей. Это удобно для тех семей, где люди приходят и уходят из дома в разное время и им нужно включать и выключать систему безопасности.

Специалист Вангелис Стикас нашёл в SecureConnect уязвимость. Через неё злоумышленник может получить доступ к группам пользователей, включая корневую. Это позволяло ему получать доступ ко всем возможностям системы.

Исследователь применил к SecureConnect атаку под названием «Небезопасная прямая ссылка на объект» (IDOR). При помощи инструмента Burp Suite хакер может поменять номер группы. Получив доступ к корневой группе, можно видеть зарегистрированных пользователей, их местоположение и т.д.

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Уязвимость была закрыта в мае, количество затронутых пользователей неизвестно. Стикас помогает, что это число составляет десятки тысяч, пишет Techspot. К счастью, реальные злоумышленники не обнаружили эту уязвимость первыми.