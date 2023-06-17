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Изображения часов Galaxy Watch 6 показывают более тонкие рамки
Размер экранов Watch 6 может вырасти
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В интернете появились изображения будущих смарт-часов Samsung Galaxy Watch 6 и 6 Classic. Судя по ним, экраны OLED могут немного увеличиться за счёт уменьшения рамок вокруг.

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Ожидаются часы размером 40 мм и 44 мм. Снова должно использоваться сапфировое стекло для защиты от царапин и пыли. Возвращается вращающаяся рамка, которая отсутствовала со времени выпуска Watch 4 Classic. Также могут быть выпущены версии размером 43 мм и 47 мм.

Ожидается множество цветовых вариантов, среди которых чёрный, серебристый и бежевый. На изображениях можно увидеть разные циферблаты и тонкие рамки. Galaxy Watch 6 недавно прошли сертификацию Bluetooth и благодаря этому появилась информация о процессоре Exynos W930. Он ожидается в обеих моделях Watch 6 с приростом производительности на 10%.

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Диагональ экрана может вырасти до 1,47 дюйма. В версии 40 мм экран будет 1,31 дюйма. Анонс часов ожидается этим летом в Южной Корее, пишет Androidcentral.

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#samsung #смарт-часы
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