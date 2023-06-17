Компания Samsung начала распространение обновления для смартфонов серии Galaxy S23 за июнь. Ранее обновление было выпущено для складных моделей.
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В этом обновлении содержится ряд улучшений в работе камер. В частности, доступен 2-кратный зум при съёмке в портретном режиме, который добавляется к ранее имевшемуся трёхкратному увеличению. Исправлены проблемы с автофокусом, улучшена обработка HDR и режима ночной съёмки, которые теперь действуют чуть быстрее прежнего.
Предлагается плавная анимация и переходы между экранами в пользовательском интерфейсе Samsung. Есть улучшения в тактильной обратной связи.
Обновление доступно под номером S91xBXXU2AWF1, его размер составляет примерно 2,2 ГБ. Сюда же входят обновления безопасности и Android от 1 июня, пишет Androidcentral.