Чипсет Dimensity 9200 можно назвать разочарованием из-за низких темпов внедрения и низкой производительности по сравнению с конкурентом в лице Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. MediaTek надеется исправить это в текущем году с новым Dimensity 9300, и слухи указывают на заметные улучшения грядущего флагмана компании.
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По словам инсайдера Digital Chat Station, Dimensity 9300 в его нынешнем виде построен по конфигурации 4 + 4 ядра. Первые четыре ядра — это ядра нового поколения Cortex-X4 от ARM, а остальные четыре — ядра Cortex-A720, но то же новые.
Предположительно, одно ядро Cortex-X4 будет являться основным с более высокими тактовыми частотами, чем остальные три. Digital Chat Station утверждает, что минимальная тактовая частота ядер Cortex-X4 составляет 3,0 ГГц, а ядра Cortex-A720 будут иметь минимальную частоту 2,0 ГГц, при этом все частоты ядер могут быть изменены в зависимости от показателей Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
Конфигурация ядер Dimensity 9300 гарантирует высокую процессорную производительность, возможно, за счет эффективности, но похоже, что грядущий флагманский чипсет также обеспечит значительные улучшения графического процессора. Как сообщается, Dimensity 9300 демонстрирует около 90 кадров в секунду в тесте GFXBench Aztec 1440p. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 Bionic обеспечивают частоту кадров в районе 68 FPS и 53 FPS соответственно.