Инсайдер Digital Chat Station говорит о минимальной частоте производительных ядер Cortex-X4 на уровне 3 ГГц

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Чипсет Dimensity 9200 можно назвать разочарованием из-за низких темпов внедрения и низкой производительности по сравнению с конкурентом в лице Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. MediaTek надеется исправить это в текущем году с новым Dimensity 9300, и слухи указывают на заметные улучшения грядущего флагмана компании.

реклама

По словам инсайдера Digital Chat Station, Dimensity 9300 в его нынешнем виде построен по конфигурации 4 + 4 ядра. Первые четыре ядра — это ядра нового поколения Cortex-X4 от ARM, а остальные четыре — ядра Cortex-A720, но то же новые.

Предположительно, одно ядро Cortex-X4 будет являться основным с более высокими тактовыми частотами, чем остальные три. Digital Chat Station утверждает, что минимальная тактовая частота ядер Cortex-X4 составляет 3,0 ГГц, а ядра Cortex-A720 будут иметь минимальную частоту 2,0 ГГц, при этом все частоты ядер могут быть изменены в зависимости от показателей Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Конфигурация ядер Dimensity 9300 гарантирует высокую процессорную производительность, возможно, за счет эффективности, но похоже, что грядущий флагманский чипсет также обеспечит значительные улучшения графического процессора. Как сообщается, Dimensity 9300 демонстрирует около 90 кадров в секунду в тесте GFXBench Aztec 1440p. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 Bionic обеспечивают частоту кадров в районе 68 FPS и 53 FPS соответственно.