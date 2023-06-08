Google Password Manager недавно был переработан и получил ряд новых функций безопасности в версии для компьютеров и устройств на iOS. Среди прочего появилась возможность загружать файл формата .csv с паролями, хранящимися в стороннем сервисе.
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Система хранения получила выделенное пространство в браузере Chrome, доступ к которому открывается через «Диспетчер паролей» в меню Chrome или «Управление паролями» при запросе сохранения логина и пароля во время регистрации. Также это пространство открывается иконкой на рабочем столе. После открытия можно выбирать сайты и смотреть сохранённую для них информацию и вносить изменения. Версия на iOS предлагает увеличенное всплывающее окно для автоматического заполнения паролей. Здесь же можно просматривать аккаунты выбранного сайта в одном месте.
Можно добавлять примечания к записям. Это может быть пин-код на вход в аккаунт или ответ на секретный вопрос. Также Google предлагает новые варианты биометрической аутентификации на рабочем столе. Это может быть отпечаток пальцев или лицевое распознавание, прежде чем произойдёт автоматическое заполнение полей логина и пароля. Это удобно на компьютерах, за которыми бывает пользователи кроме вас. В версии на iOS показываются неоднократно используемые и слабые пароли, пишет Engadget.