Ryzen 9 PRO содержит 12 ядер на архитектуре Zen4

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Во вторник компания AMD представила линейку процессоров AMD Ryzen 7000 PRO на основе архитектуры Zen4 для настольных компьютеров. Обновление серии Ryzen PRO состоялjсь менее чем через год после появления процессоров 5000 PRO. Эти модели устанавливаются в новый сокет AM5, также потребуется оперативная память DDR5. Другим новшеством нового поколения процессоров стала поддержка интерфейса PCIe Gen5 и значительно увеличенные тактовые частоты.

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Частота достигает 5,4 ГГц, что на 700 МГц превосходит частоту процессоров на архитектуре Zen3. Прирост частоты в разгоне Boost составляет 700 МГц вместо 400 МГц.

Все четыре представленные процессора имеют TDP в 65 Вт, как и процессоры предыдущего поколения. Не изменилось и количество ядер: Ryzen 9 PRO 7945 обладает 12 ядрами, Ryzen PRO 7745 8 ядрами и Ryzen 5 PRO 7645 6 ядрами.

Также были представлены мобильные процессоры Ryzen PRO 7000, среди которых три модели HS (35–54 Вт) и три U (15–28 Вт). У них максимум восемь вычислительных ядер и разгон до частот 5,2/5,1 ГГц.

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Процессоры Ryzen PRO предназначаются для коммерческих потребителей и обладают расширенными функциями безопасности и управления. В недалеком будущем будут представлены ноутбуки HP и Lenovo на процессорах Ryzen PRO 7040 и 7030, пишет Videocardz.