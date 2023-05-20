Его покупают почти вдвое чаще по сравнению с 5800X3D

В апреле компания AMD представила процессор Ryzen 7 7800X3D и с тех пор он является лидером по продажам в немецком магазине Mindfactory. Его рекомендованная розничная стоимость составляет $449, как и у Ryzen 7 5800X3D. Геймерам этот чип очень понравился за счёт своей высокой игровой производительности.

реклама

Конкурирующий процессор Intel Core i9-13900K предлагается более чем за $550, тогда как на $100 дешевле можно получить не менее быстрый AMD Ryzen 7 7800X3D. Из-за популярности нового процессора сократились продажи 7950X3D и 7900X3D, из-за чего некоторые продавцы снижают цену на них.

Статистика от TechEpiphany несколько недель назад показала, что в немецком магазине MindFactory было продано 4720 экземпляров Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 7 5800X3D по сниженной цене купили 2510 раз.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В американских магазинах AMD Ryzen 7 7800X3D также можно увидеть на вершинах рейтингов. В магазине Newegg он находится на пятом месте, в Amazon на девятом. В обоих случаях цена на него составляет $449. В последнее время вместе с ним покупатели получают игру Star Wars Jedi: Survivor, пишет wccftech.