Цены в США оставались неизменными 6 лет

С 2017 года компания Apple не поднимала цены на аппараты iPhone на территории США. Возможно, в этом году цены всё же поднимутся. Об этом сообщает аналитик Wedbush Дэн Айвз, говорящий об увеличении средней стоимости новых моделей iPhone.

реклама

Айвз неоднократно точно предсказывал увеличение стоимости аппаратов iPhone. В частности, он предсказал рост цен на iPhone 14 на международном рынке. При этом в США и в Китае цены остались неизменными. За рубежом их подняли по причине колебания курсов валют, в результате чего доллар укрепился.

В ближайшие полтора-два года стоимость компании может вырасти с нынешних $2,85 трлн до $3,5-4 трлн. Многие аналитики предсказывают, что стоимость аппаратов iPhone 15 Pro вырастет сразу на $200, что и приведёт к росту капитализации.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В настоящее время в США iPhone 14 стоит минимум $799, iPhone 14 Plus от $899. iPhone 14 Pro стоит от $999, а iPhone 14 Pro Max от $1099. Предположительно, 250 млн обладателей iPhone не меняли свои аппарат на протяжении последних четырёх лет, так что некоторые из них могут решиться в этом году. До конца года ожидается выпуск 235-240 экземпляров iPhone 15. При увеличении стоимости на $100 дополнительный доход Apple от них составит $23,5 млрд, пишет Phonearena.