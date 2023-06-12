Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Аналитики прогнозируют рост цен на iPhone 15 в США на $100 или $200
Цены в США оставались неизменными 6 лет
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

С 2017 года компания Apple не поднимала цены на аппараты iPhone на территории США. Возможно, в этом году цены всё же поднимутся. Об этом сообщает аналитик Wedbush Дэн Айвз, говорящий об увеличении средней стоимости новых моделей iPhone.

реклама

Айвз неоднократно точно предсказывал увеличение стоимости аппаратов iPhone. В частности, он предсказал рост цен на iPhone 14 на международном рынке. При этом в США и в Китае цены остались неизменными. За рубежом их подняли по причине колебания курсов валют, в результате чего доллар укрепился.

В ближайшие полтора-два года стоимость компании может вырасти с нынешних $2,85 трлн до $3,5-4 трлн. Многие аналитики предсказывают, что стоимость аппаратов iPhone 15 Pro вырастет сразу на $200, что и приведёт к росту капитализации.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В настоящее время в США iPhone 14 стоит минимум $799, iPhone 14 Plus от $899. iPhone 14 Pro стоит от $999, а iPhone 14 Pro Max от $1099. Предположительно, 250 млн обладателей iPhone не меняли свои аппарат на протяжении последних четырёх лет, так что некоторые из них могут решиться в этом году. До конца года ожидается выпуск 235-240 экземпляров iPhone 15. При увеличении стоимости на $100 дополнительный доход Apple от них составит $23,5 млрд, пишет Phonearena.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #apple #iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфоны серии Pixel 8 получат основной датчик ISOCELL GN2
Sony Xperia Pro-I II может получить два 1-дюймовых сенсора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
41
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
19
Буданов опубликовал интригующее видео с подписью "Продолжение следует"
16
В Украине обозначили иранские дроны Shahed одной из главных проблем для украинского ПВО
4
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Пригожин отказал в подписании контракта с Минобороны бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
42
Западная пресса вспомнила про колоссальные российские укрепления, которые могут стать для ВСУ непреодолимым препятствием
4
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
12
Telegraph: Россия возвела мощнейшую линию обороны на юге в ожидании контрнаступления ВСУ
8
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
14
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
3
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
6
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
20
Интел меняет упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS
+
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
10
Интенсивность боёв в Запорожье нарастает несмотря на слухи о выводе потрепанных ОМБР
4
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
10
Politico: Китай с 2019 года следил за США с кубинской военной базы
+
Набиуллина призвала сворачивать массовые льготные ипотечные программы и создавать новые
18

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
44
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
14
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
2
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
4
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
4
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
География Буддизма
9

Сейчас обсуждают

Артём Бакинских
15:50
Кек, ну и умозаключения
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
Waramagedon
15:47
Где у тебя ест память? Тут 6 то не заполнить.
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
Waramagedon
15:44
Ну если ты плоскоземелец и под землей у тебя ящеры, то лучше не выставлять это ,)))
О редких автобусах СССР
SVG4K
15:44
А кто развязывает религиозные войны, вам видимо невдомек ? Фамилия Зелибобик вам ничего не говорит ? За войны и убийства отвечает каждый поднявший свое оружие и убивший человека, по сравнению с аллахн...
География Буддизма
Александр Казаков
15:43
Уркаруинию к этой войне 30 лет готовили. А планировать её начали ещё лет на 20 раньше. Так что "карликов" поищи лучше в своей спальне.
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
SVG4K
15:41
Шта ? Тебе откуда знать то, вы там чтото читали в библии и поняли все про все ? Батенька да вы талант.
География Буддизма
Алексей Каверин
15:41
20 лет ЕС не выдержит
Минобороны: ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти – Одесса»
pdemon
15:40
Яга это то что 20 лет назад потребляла в падиках молодёжь.
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
Александр Теневой
15:34
Каждый раз этот Лысый что-то ляпает, а недалекие ему верят, открыв рты и считают что каждая его мысль всратая - гениальность. Чую что он скажет, что нужно уничтожить половину России ради его целей - в...
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
Zelot фастфуд
15:30
Опять блоХерок копирует чужие статьи и выдаёт их за свои, тем самым показывает неуважение к администрации сайта. Уважаемые модераторы, так как блоХер поленился вставить ссылку на оригинал (что по сути...
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем