Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на Apple iPhone 15 будет достаточно высоким за счёт накопившихся на рынке старых моделей
До 250 млн экземпляров iPhone ожидают обновления на протяжении четырёх и более лет.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Пока кто-то из отраслевых экспертов пытается оценить рыночный потенциал гарнитуры дополненной реальности Vision Pro и её способности влиять на выручку Apple, представители Wedbush предпочитают сосредоточиться на предстоящем анонсе iPhone 15. Юбилейный смартфон Apple, по мнению аналитиков, будет пользоваться достаточно высоким спросом, поскольку среди владельцев iPhone немало тех, кто около четырёх лет не менял смартфон на новый.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Конкретно, аналитики Wedbush оценивают количество устаревших iPhone примерно в 250 млн штук, и поколение iPhone 15 по этой причине должно стать достаточно популярным, даже если не обеспечит существенных улучшений в характеристиках. Для Apple смартфоны продолжают оставаться важным источником доходов, по итогам прошлого квартала они принесли около $51 млрд выручки при совокупном объёме в $95 млрд.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фондовый рынок не стал заметно реагировать на анонс гарнитуры Apple Vision Pro
Капитальные затраты TSMC не будут расти прежними темпами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
2
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
36
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Почему Южная Корея всеми силами пытается заполучить ядерное оружие
2

Сейчас обсуждают

Kira625
09:16
> Нюанс в том, что Москва не признаёт компетенцию Гааги. Ну почему же не признаёт, СК вполне ясно объявил в розыск. === МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело...
Зеленский: У нас нет доказательств, чтобы обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС
FoxhaunD
09:12
нет, играть можно только пока подписка действует + некоторые игры постепенно выходят из подписки со временем
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
Kira625
09:11
Ну вот, как только попытались отказаться от маркетингового трюка с недоядрами, так сразу проблемы
Новый процессор Intel Xeon достиг 7,2 ГГц и потреблял более 800W
Александр Олейников
09:09
Только хрюкать и молится, чтобы ответка не прилетела
CNN: В США видят признаки начавшегося украинского контрнаступления
Kira625
09:08
> группа стран-участников североатлантического альянса может захотеть ввести свои войска в Украину, если страна не получит от союзников гарантии безопасности. Может захотеть. А может не захотеть. А м...
The Guardian: НАТО может ввести войска в Украине, если страна не получит гарантии безопасности
Владимир Дранников
09:07
При чём по самым скромным подсчётам скакуасы уничтожили трижды всю российскую армию!
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
Всеволод Папшев
09:06
А я кто? Примерно раз в 5 лет, 2х1070, радеон vii, 3080...
Как считают в NVIDIA, экономный геймер обновляет видеокарту в среднем раз в три с половиной года
Александр Олейников
09:06
В инете и телике все смельчаки )
Дуда призвал НАТО развалить российско-белорусский союз
Chаto-B00t
09:03
Готовься скоро на Ленинградке стоять по старой памяти.
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
Александр Горячко
09:03
Нет не врёт. Была 3070ти. Воткнул 6800хт и все работает
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем