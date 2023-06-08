До 250 млн экземпляров iPhone ожидают обновления на протяжении четырёх и более лет.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Пока кто-то из отраслевых экспертов пытается оценить рыночный потенциал гарнитуры дополненной реальности Vision Pro и её способности влиять на выручку Apple, представители Wedbush предпочитают сосредоточиться на предстоящем анонсе iPhone 15. Юбилейный смартфон Apple, по мнению аналитиков, будет пользоваться достаточно высоким спросом, поскольку среди владельцев iPhone немало тех, кто около четырёх лет не менял смартфон на новый.

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Источник изображения: Getty Images

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Конкретно, аналитики Wedbush оценивают количество устаревших iPhone примерно в 250 млн штук, и поколение iPhone 15 по этой причине должно стать достаточно популярным, даже если не обеспечит существенных улучшений в характеристиках. Для Apple смартфоны продолжают оставаться важным источником доходов, по итогам прошлого квартала они принесли около $51 млрд выручки при совокупном объёме в $95 млрд.