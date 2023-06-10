Искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом

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Написание статей с применением алгоритмов искусственного интеллекта встречается всё чаще. Кто-то использует это в работе, кто-то в учёбе, не желая думать самостоятельно. Естественно, возникает борьба с таким явлением.

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ChatGPT неплохо справляется с написанием творческого контента. Если же говорить о научных работах, точности ему недостаёт, что несёт реальную угрозу людям.

Исследование специалистов из Канзасского университета предлагает решение проблемы плагиата. Точность распознавания описанных людьми научных трудов и результатов деятельности ChatGPT достигает 99%. Опять же, используются алгоритмы ИИ и специально обученная языковая модель.

Специалисты рассмотрели 64 статьи на разные темы, от биологии до физики. Дальше они попросили у ChatGPT создать новые абзацы по тем же исследованиям, получив ещё 128 «поддельных» статей. Чат-бот создал 1276 абзацев, которые применили для обучения языковой модели.

Затем скомпилировали наборы данных с 30 реальными статьями и 60 созданными ChatGPT для тестирования обученного алгоритма. Созданные ChatGPT тексты были распознаны в 100% случаях, точность обнаружения отдельных фальшивых абзацев была 92%.

Учёные считают, что образованные люди пишут тексты с более богатым словарным запасом. У них длиннее абзацы, более разнообразные слова и больше знаков препинания. ChatGPT не отличается точностью, старается не предлагать конкретных цифр и не цитировать имена.

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Остаётся подождать, когда подобные языковые модели будут обучены для распознавания написанных ИИ текстов на общие темы, а не только на научные, пишет Techspot.