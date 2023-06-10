На это у компании может уйти несколько месяцев

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Как сообщает ресурс SamMobile, посвященный новостям о южнокорейской корпорации Samsung, последняя планирует создать собственный аналог ChatGPT – популярного чат-бота на основе нейросетей от компании OpenAI. Как подчеркивают эксперты, нейросети стали новым трендом для технологических компаний, оттеснившим на второй план метавселенные и другие инновационные проекты. По данным инсайдеров, Samsung уже приступила к обучению собственной языковой модели – если верить предварительной информации, процесс будет завершен через 2-3 месяца.

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Впрочем, это не означает, что компания сразу сделает свой сервис доступным для всех – вероятно, сначала будут проводиться внутренние тесты, потом закрытые с ограниченным количеством участников, и лишь на следующем этапе возможен допуск к нейросети широкой аудитории. По неподтвержденной информации, чат-бот и вовсе может оказаться предназначен исключительно «для внутреннего потребления» – речь идет об анализе документов, переводах с одного языка на другой и ассистировании при разработке программного обеспечения. Стоит отметить, что ранее Samsung вела переговоры с фирмами, уже обладающими собственными чат-ботами, включая OpenAI, но в итоге решила обучить собственную модель.