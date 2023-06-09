До анонса устройства остаётся полтора месяца

В ближайшем будущем компания Samsung представит ряд новых устройств. В июле появятся складные смартфоны нового поколения, а вместе с ними должен быть представлен планшет Galaxy Tab S9. Кроме того, появилась информация о том, что более премиальная модель Galaxy Tab S9 Ultra прошла сертификацию в организации FCC. Она может быть представлена 26 июля или 11 августа.

реклама

Инсайдер SnoopyTech опубликовал скриншот оценки устройства с модельным номером SM-X910. Это должно означать, что планшет вышел на этап промышленного производства.

Этот планшет должен стать лучшим на платформе Android, обладая современными спецификациями и поддержкой стилуса S Pen. Поскольку Google теперь сама выпускает планшеты, она уделяет повышенное внимание развитию Android для планшетов.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Также на мероприятии в июле могут быть представлены смарт-часы Galaxy Watch 6 и наушники Galaxy Buds 3. До тех пор можно рассчитывать на появление новых утечек информации обо всех этих устройствах, пишет wccftech.