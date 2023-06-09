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Планшет Samsung Galaxy Tab S9 получил сертификат FCC
До анонса устройства остаётся полтора месяца
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В ближайшем будущем компания Samsung представит ряд новых устройств. В июле появятся складные смартфоны нового поколения, а вместе с ними должен быть представлен планшет Galaxy Tab S9. Кроме того, появилась информация о том, что более премиальная модель Galaxy Tab S9 Ultra прошла сертификацию в организации FCC. Она может быть представлена 26 июля или 11 августа.

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Инсайдер SnoopyTech опубликовал скриншот оценки устройства с модельным номером SM-X910. Это должно означать, что планшет вышел на этап промышленного производства.

Этот планшет должен стать лучшим на платформе Android, обладая современными спецификациями и поддержкой стилуса S Pen. Поскольку Google теперь сама выпускает планшеты, она уделяет повышенное внимание развитию Android для планшетов.

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Также на мероприятии в июле могут быть представлены смарт-часы Galaxy Watch 6 и наушники Galaxy Buds 3. До тех пор можно рассчитывать на появление новых утечек информации обо всех этих устройствах, пишет wccftech.

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#samsung #планшеты
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