В этой новости мы поговорим об новом устройстве Samsung, а именно Galaxy Z Flip 5

Samsung является одним из самых популярных брендов, когда речь заходит об основных складных телефонах, поскольку в настоящее время доступны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Но мы ожидаем Galaxy Z Flip 5 позже в этом году, который должен снова стать одним из самых компактных смартфонов в мире.

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Хотя Galaxy Z Flip 4 хорош для любителей техники, в некоторых областях он не дотягивает - в том числе по времени автономной работы, качеству камеры и крошечному экрану крышки. Но у Samsung есть шанс исправить все эти проблемы с помощью Z Flip 5, поскольку ходят слухи, что Samsung собирается внести некоторые значительные изменения.

Samsung Galaxy Z Flip 5: дизайн и дисплей

Слухи о дизайне Samsung Galaxy Z Flip 5 поступают практически постоянно. Исходя из всего, что мы видели, мы ожидаем, что дизайн корпуса Flip 4 будет практически идентичен дизайну Flip 5. Внутри мы снова ожидаем 6,7-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Тем не менее, один важный аспект дизайна Flip 5, похоже, будет сильно отличаться от Flip 4: шарнир.

Росс Янг написал в Твиттере в декабре 2022 года, что Samsung Galaxy Z Flip 5 будет иметь новый дизайн шарнира, который поможет уменьшить видимость шва на дисплее. Одна из самых больших проблем со складными устройствами заключается в том, что вы можете увидеть складку на дисплее из-за особенностей работы складных устройств, но, надеюсь, это изменение конструкции несколько смягчит эту проблему.

"Как я уже говорил своим супер-последователям вчера, в Z Flip 5 появится пара важных изменений..."

— Росс Янг (@DSCCRoss) 1 декабря 2022 г.

По словам Янга, Samsung может использовать дисплей "waterdrop", который позволит части внутреннего экрана по сути закатываться внутрь телефона, что предотвратит образование складок. Galaxy Z Flip 5 также будет изготовлен из более легких материалов.

В то время как экран крышки Galaxy Z Flip 4 составляет всего 1,9 дюйма, Z Flip 5 должен иметь гораздо больший дисплей снаружи. Янг утверждает, что экран обложки будет иметь диагональ около 3,4 дюйма, и несколько других утечек теперь также подтвердили этот размер дисплея. Хотя это точно больший экран, он все равно не будет занимать всю внешнюю крышку, но он определенно будет более полезным, чем у предшественника.

Существует множество различных рендеров и слухов относительно того, как на самом деле будет выглядеть дисплей крышки, который разделит пространство на внешней стороне телефона с двойной камерой Flip 5. Самые достоверные рендеры на данный момент поступили от авторитетного ресурса OnLeaks в сотрудничестве с MediaPeanut, которые показывают, чего именно следует ожидать от экрана крышки Flip 5.

Как видно на изображении выше, 3,4-дюймовый дисплей будет занимать большую часть защитного экрана, слегка вытянувшись вверх, чтобы заполнить часть пространства рядом с двумя камерами, которые теперь перевернуты горизонтально, чтобы освободить место для дисплея. Если эти рендеры точны, то экран крышки Flip 5 сможет с радостью повесить свою шляпу на то, что он значительно улучшен по сравнению с микроскопическим дисплеем, установленным на Flip 4.

Предыдущие слухи говорили о том, что дисплей обложки может состоять из двух дисплеев: квадратного, занимающего большую часть поверхности обложки, и прямоугольника гораздо меньшего размера для отображения уведомлений в линию с камерами. Хотя это не совсем исключено, поскольку мы до сих пор официально не видели Flip 5 от Samsung, OnLeaks обычно не ошибается, когда речь идет о просочившихся рендерах, поэтому можно с уверенностью предположить, что двухэкранного дизайна не будет.

Что касается цвета, Росс Янг перечислил несколько различных вариантов, которые будут доступны покупателям, когда Galaxy Z Flip 5 появится в продаже в конце этого года. По словам Янга, ожидаются синий, зеленый, платиновый (серебристый), желтый, а также "более объемные цвета" - бежевый, серый, черный, светло-зеленый, светло-голубой и светло-розовый.

Samsung Galaxy Z Flip 5: технические характеристики

До недавнего времени мы мало что слышали о том, чего ожидать от Galaxy Z Flip 5, но авторитетный утечкатор Йогеш Брар опубликовал в Твиттере полные спецификации, и, судя по обновленному процессору, раскладушка выглядит солидным шагом вперед по сравнению со своим предшественником.

Как и ожидалось, Z Flip 5 откажется от прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 1 и будет оснащен Snapdragon 8 Gen 2. Этот чипсет станет первым для складных устройств Galaxy, но он уже использовался во всем семействе Galaxy S23, поэтому мы знаем, что он надежный и мощный процессор - это делает Flip 5 достойным обновлением по сравнению с Flip 4, даже если большая часть остального телефона останется прежней.

В дополнение к новому чипсету, Z Flip 5 будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и иметь два варианта хранения данных: 128 и 256 ГБ. В этом отношении между Flip 5 и Flip 4 нет никакой разницы, но, как уже упоминалось выше, новый чипсет, похоже, достаточно выделяет Flip 5 благодаря новой вычислительной мощности и лучшей энергоэффективности.

Samsung Galaxy Z Flip 5: камеры

Хотя камеры на Samsung Galaxy Z Flip 4 были практически такими же, как на Z Flip 3, они оставляют желать лучшего по сравнению с другими флагманскими устройствами Samsung, а также конкурентами.

(Samsung Galaxy Z Fold 5

- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

Samsung Galaxy Z Flip 5

- 12МП + 12МП (UW)

- Улучшенный шарнир

- Новые датчики изображения

- Большие внешние дисплеи

- Qualcomm Snapdragon для Galaxy

— "Йогеш Брар" (@heyitsyogesh) 6 апреля 2023 г.)

Пока не было много разговоров о том, чего ожидать от камер Samsung Galaxy Z Flip 5. Но из-за утечки информации Йогеш Брар считает, что Samsung Galaxy Z Flip 5 будет оснащен парой 12-Мп задних камер, которые будут представлять собой широкоугольный и сверхширокоугольный объективы. Это соответствует техническим характеристикам его предшественника. Однако у него могут быть более крупные сенсоры, которые помогут захватить больше света, что приведет к получению более качественных фотографий.

Samsung Galaxy Z Flip 5: аккумулятор и зарядка

Одним из самых больших недостатков Z Flip 4 было время автономной работы. С аккумулятором емкостью 3 700 мАч, это все еще не телефон на один день, и вам может понадобиться зарядное устройство.

Но есть надежда на лучшее время автономной работы, если в Samsung Galaxy Z Flip 5 будет использоваться чип Snapdragon 8 Gen 2. Вся линейка Galaxy S23 имеет отличное время автономной работы, даже базовая модель S23 может проработать до двух дней от одного заряда. Во многом это объясняется энергоэффективностью Snapdragon 8 Gen 2. Надеемся, это будет и в Z Flip 5.

В Z Flip 4 компания Samsung обеспечивала скорость проводной зарядки до 25 Вт, а беспроводной - до 10 Вт. Трудно сказать, обеспечит ли Samsung более высокую скорость зарядки в Z Flip 5, поскольку базовый S23 имеет только 25 Вт, хотя S23 Plus и S23 Ultra имеют скорость до 45 Вт.

Samsung Galaxy Z Flip 5: дата выхода и цена

7 июня Samsung подтвердила, что проведет следующее мероприятие "Unpacked" в конце июля. Это будет уже 27-е мероприятие "Unpacked", которое проводит Samsung, и впервые оно пройдет в родном городе компании - Сеуле, Южная Корея.

Хотя Samsung не упоминает Galaxy Z Flip 5 в явном виде, почти наверняка этот телефон будет анонсирован именно там - предположительно, вместе с Galaxy Z Fold 5. Интересно не только местоположение в Корее, но это также означает, что Samsung, вероятно, запустит свои складные устройства немного раньше в этом году. Для сравнения, Z Flip 4 и Z Fold 4 были анонсированы только 10 августа прошлого года.

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В линейке Galaxy S23 компания Samsung не стала повышать цены по сравнению с предшественником. Если Galaxy Z Flip 5 последует этому примеру, это означает, что его цена должна быть такой же, как у Z Flip 4, цена которого начиналась с 999 долларов. Предыдущие утечки говорили нам о том, что Flip 5 будет стоить $999, так что есть много оснований полагать, что он будет выпущен по этой цене.