Android 12 и 13 постепенно догоняют её

Много лет назад компания Google официально делилась статистикой по распространению разных версий операционной системы Android. Те дни остались в прошлом и теперь эта статистика лишь время от времени показывается в Android Studio. Судя по состоянию на 30 мая, больше всего устройств сейчас работают на Android 11.

реклама

Данная статистика показывается при создании нового проекта в Android Studio. Наиболее актуальная на данный момент версии Android 13 установлена на 15% устройств с поддержкой GSM. Её доля растёт за счёт падения доля версий Android 12, Android 11, Android 10 и Android 9. Android 11 пока остаётся лидером с результатом 23,15%.

Даже выпущенная 10 лет назад Android 4.4 Kitkat присутствует в статистике с долей 0,5%. Если активных устройств на Android сейчас около 3 млрд, это означает, что на такой старой системе работают 15 млн устройств.

Если верить статистике за апрель, доля Android 13 с января выросла с 5% до 12,1%. Примерно такой же прирост был и в мае.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Вряд ли в ближайшее время платформа Android приблизится к iOS по темпам распространения последних версий. Недавно сообщалось, что последний на данный момент версия iOS 16 установлена на 81% поддерживаемых устройств, пишет Androidauthority.