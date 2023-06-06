Много лет назад компания Google официально делилась статистикой по распространению разных версий операционной системы Android. Те дни остались в прошлом и теперь эта статистика лишь время от времени показывается в Android Studio. Судя по состоянию на 30 мая, больше всего устройств сейчас работают на Android 11.
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Данная статистика показывается при создании нового проекта в Android Studio. Наиболее актуальная на данный момент версии Android 13 установлена на 15% устройств с поддержкой GSM. Её доля растёт за счёт падения доля версий Android 12, Android 11, Android 10 и Android 9. Android 11 пока остаётся лидером с результатом 23,15%.
Даже выпущенная 10 лет назад Android 4.4 Kitkat присутствует в статистике с долей 0,5%. Если активных устройств на Android сейчас около 3 млрд, это означает, что на такой старой системе работают 15 млн устройств.
Если верить статистике за апрель, доля Android 13 с января выросла с 5% до 12,1%. Примерно такой же прирост был и в мае.
Вряд ли в ближайшее время платформа Android приблизится к iOS по темпам распространения последних версий. Недавно сообщалось, что последний на данный момент версия iOS 16 установлена на 81% поддерживаемых устройств, пишет Androidauthority.