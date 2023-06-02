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Среди айфонов последних четырёх лет 90% работают на iOS 16
На планшетах iPad этот показатель составляет 76%
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Компания Apple представила последнюю информацию относительно распространения наиболее актуальных на данный момент версий систем iOS 16 и iPadOS 16. IOS 16 установлена на 90% активных аппаратов iPhone, возраст которых не превышает четырёх лет. iOS 15 установлена только на 8% устройств, остальные работают на ещё более ранних версиях.

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Если же смотреть на все активные сейчас аппараты iPhone, доля iOS 16 составляет 81%, что на 28% превосходит ранее выпущенную в этом году статистику. Сведения собираются с аппаратов, с которых совершают покупки в магазине App Store.

iPadOS 16 установлена на 76% выпущенных за последние четыре года планшетах. Среди всех моделей iPad доля последней версии составляет 71%, рост равен 21%.

Как видим, темпы распространения последних версий систем Apple по-прежнему значительно более высокие по сравнению с Android. У последней сейчас больше всего устройств на Android 11, представленной уже три года назад.

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Через несколько дней начнётся конференция разработчиков Apple, где можно ждать новостей относительно iOS 17 и iPadOS 17. Айфоны могут получить поддержку сторонней установки приложений, переработанные предустановленные приложения и пошаговую навигацию на экране блокировки. Правда, сторонняя установка может быть разрешена только в Европе, пишет Neowin.

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