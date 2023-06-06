Обновления Safari, FaceTime, виджетов, AirDrop и не только

На своей конференции разработчиков в понедельник компания Apple представила обновление ряда своих операционных систем. Осенью iPhone, iPad, Mac получат обновлённые FaceTime, AirDrop, виджеты, браузер Safari и не только. Также был переработан интерфейс смарт-часов Apple Watch.

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Наибольшее изменение претерпело приложение FaceTime для видеообщения. Apple TV 4K даст возможность отображать несколько собеседников, если применять камеру iPhone при звонке с док-станции.

Виджеты станут более функциональными на iPad и Mac в системах iPadOS 17 и macOS Sonoma. Пользователи получат больше возможностей без необходимости запускать приложения. Среди них возможность отмечать напоминания, менять громкость и яркость домашнего освещения. macOS Sonoma будет показывать эти виджеты на рабочем столе компьютера.

Браузер Safari получает улучшения конфиденциальности и производительности на разных устройствах. В профилях можно создавать отдельные наборы групп вкладок, файлов куки, истории и закладок. Это может пригодиться для разделения между рабочей и персональной деятельностью. Приватный просмотр позволяет закрепить окно позади Face ID или Touch ID для борьбы со слежкой в вебе.

AirDrop даёт возможность быстро обмениваться контактной информацией и синхронизировать мультимедиа. Для этого достаточно поднести два iPhone или iPhone и Apple Watch друг к другу. В будущем появится поддержка продолжения передачи больших файлов, начатой в AirDrop, посредством зашифрованного соединения iCloud.

В новом режиме ожидания iPhone будет показываться время, сведения о виджетах и уведомления крупным шрифтом. Особенно это актуально на постоянно активном экране iPhone 14 Pro.

iPad получает расширенную поддержку PDF. Алгоритмы машинного обучения будут находить поля в PDF-файлах, куда можно вводить сведения вроде номеров телефонов или имён. При помощи стилуса можно будет писать аннотации в файлах PDF, отслеживая внесённые другими пользователями изменения в режиме совместной работы. Также файлы PDF будут показываться во всю ширину.

Продолжается работа над улучшением игр на компьютерах Mac. Новый игровой режим приносит увеличение производительности, расходуя больше ресурсов центрального и графического процессоров для сокращения задержки ввода. Новый набор инструментов интерфейса Metal позволяет проще переносить игры на компьютере Mac с процессорами Apple. В частности, здесь появится порт игры Death Stranding.

Часы Apple Watch получили обновлённый интерфейс и дизайн. Все приложения были переработаны и теперь эффективнее используют пространство экрана. Также могут поступить разработчики сторонних приложений. Smart Stack показывает поток виджетов при повороте головки сбоку.

Приложение «Компас» может показывать последние известные местоположения с доступом к сотовой связи и вызовам SOS. На iPhone похожая функциональность под названием «Проверка» позволяет уведомлять людей, когда пользователь приехал в пункт назначения. Если же человек опаздывает, эта функциональность может передать местоположение аппарата, уровень заряда и наличие сотовой связи посредством соединения со сквозным шифрованием.

В системе tvOS 17 обладатели приставки Apple TV 4K получают доступ к панели управления со средствами связи и прочей функциональности без необходимости покидать приложение. Также появилась возможность найти потерявшийся пульт Apple TV Siri Remote от второго поколения и новее.

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Сейчас доступны бета-версии новых систем для разработчиков, в июле появятся общедоступные бета-версии. Финальные варианты систем ожидаются осенью, пишет Techspot.