Презентация прошла в штаб-квартире Apple в Купертино. Компания представила легкий ноутбук MacBook Air, компактный компьютер Mac Studio и настольный компьютер Mac Pro

MacBook Air 11,5 миллиметров толщиной, и это делает его самым тонким 15-дюймовым ноутбуком на планете. До него самым большим был MacBook Air с экраном диагональю более 13 дюймов.

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Презентация девайса прошла на конференции WWDC. Об этом устройстве в планах компании на долгосрочную перспективу говорил еще Стив Джобс 16 лет назад, и только в 2023 году идеи удалось реализовать. Яркость экрана поддерживает 1 миллиард цветов, толщина рамок составляет 5 миллиметров.

Вес устройства оценивается в 1,4 килограмма, что позволяет его с легкостью брать с собой в любые путешествия. Работа на ноутбуке осуществляется на чипе М2, объем оперативной памяти ─ до 24 ГБ. Подходит зарядный разъем MagSafe, установлены 2 порта Thunderbolt 4 и вход для наушников. Модели выпускаются в 4 цветах. Стоимость гаджета независимо от цвета составляет от 1 299 долларов.

Помимо этого, на этой же конференции компания Apple презентовала обновленные компьютеры Mac Studios и Mac Pro. Mac Studio на M2 Max стоимостью от 1 999 долларов работает почти в 2 раза быстрее по сравнению со своим предшественником. Устройство обладает пропускной способностью до 400 ГБ в секунду, объем объединенной памяти ─ до 96 ГБ.

Станция Mac Pro на M2 Ultra оснащена 6 PCI-слотами 4-го поколения, 8 портами Thunderbolt 4. Это в 2 раза больше, если сравнивать с характеристиками предыдущей модели. С 13 июня ее можно приобрести за 6 999 долларов. Новинки вызвали большой интерес на презентации.

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Все девайсы поступят в продажу уже с середины июня 2023 года, но уже сейчас товары доступны к заказу. Эксперты считают, что на новинки будет спрос в разных странах мира.