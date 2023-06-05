Qualcomm теперь занимает только второе место на рынке мобильных процессоров

Статистика фирмы Counterpoint Research на этот раз рассказала о состоянии дел у производителей процессоров для мобильных устройств с последнего квартала 2021 года по 1-й квартал года нынешнего. Сведения за полтора года позволяют ознакомиться с тенденциями этого рынка и соотношением сил среди ведущих производителей. В настоящее время больше всего подобных чипов выпускает компания MediaTek, при этом объём производства у неё снизился по сравнению с последнего кварталом 2022 года.

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Решение Oppo перестать выпускать собственные чипы позволило нарастить долю рынка не только MediaTek, но и Qualcomm. MediaTek лидирует с показателем 31%, но запасы и слабый спрос привели к ухудшению её показателей. На второй квартал прогнозируется сокращение поставок однокристальных систем LTE более чем на 5%, а однокристальных систем 5G менее чем на 5%. Во второй половине года спрос может вырасти за счёт стабилизации уровня запасов.

Доля Qualcomm по итогам первого квартала составляет 28%. Во втором квартале ожидается такой же объём поставок по мере сокращения запасов.

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Доля мобильных чипов Apple равна 26%, но во втором квартале ожидается сезонный спад. Samsung немного увеличила свои результаты за счёт чипов Exynos 1330 и 1380. Работающая в бюджетном сегменте компания UNISOC нарастила поставки, чему помог спрос на устройство не дороже $99. Доля Huawei Hisilicon сейчас не достигает даже 1%, но в будущем компания может представить новый чип. В этом году объём её поставок может быть 2-4 млн для устройств средней ценовой категории, пишет Gizmochina.