В нём будут только быстрые Cortex-X4 и Cortex-A720

Компания Arm в понедельник представила новые ядра для центральных и графических процессоров мобильных устройств. Спустя день MediaTek сообщила, что готовит флагманский процессор нового поколения на этих ядрах.

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Чип будет называться Dimensity 9300 и основан на ядрах Cortex-X4 и Cortex-X720 вместе с графическим процессором Immortalis-G720. Количество ядер и их соотношение названы не было. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что процессор будет восьмиядерным с четырьмя ядрами обоих типов.

Как видим, здесь отсутствуют энергоэкономичные ядра Cortex-A520. Они обычно применяются в процессорах для выполнения задач, где не требуется высокая вычислительная мощность. Если же такая мощность нужна, применяются высокопроизводительные ядра вроде Cortex-X4 и Cortex-A720. Остаётся загадкой, как MediaTek собирается справляться с нагревом и высоким энергопотреблением, если в процессоре будут исключительно мощные ядра, занимающие к тому же много места.

Обычно в процессорах для Android-устройств применяется одно производительное ядро вроде Cortex-X1 или Cortex-X2. Google в своём Tensor G2 поставила два ядра Cortex-X1, но уменьшила их тактовые частоты. В компании говорят, что это хорошо работает при нагрузках среднего уровня.

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Инсайдер сообщает, что Dimensity 9300 имеет расход энергии на 50% меньше по сравнению с чипом предыдущего поколения Dimensity 9200. Это может дать ему возможность опережать по производительности Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, и при этом быть энергоэкономичным. Остаётся дождаться появления устройств на этом процессе и протестировать его. Эти устройства должны быть представлены ближе к концу 2023 года производителями вроде Oppo, Vivo и Xiaomi, пишет Sammobile.