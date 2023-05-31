MediaTek активизировала свою работу, конкурируя с лучшими процессорами Qualcomm, а иногда даже превосходя их. В последние годы тайваньская компания выпустила несколько мощных чипсетов, таких как Dimensity 9200 и его обновленная версия Dimensity 9200+. Теперь в конце года производитель готовится представить новую флагманскую систему на чипе Dimensity 9300. Согласно сообщениям этот чип будет включать в себя четыре ядра Cortex-X4, которые на сегодняшний день являются самыми мощными процессорными ядрами на архитектуре ARM. С такой конфигурацией он, вероятно, станет конкурентом Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17.
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Известные инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe заявили на Weibo, что чипсет MediaTek Dimensity 9300 будет включать четыре ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Cortex-A520 не упоминается, а это означает, что чип будет использовать только мощные ядра. Напомню, что ранее на этой неделе компания ARM представила ядра Cortex-X4 как самые быстрые. Они обеспечивают на 15% более высокую производительность, чем Cortex-X3 при одинаковой мощности.
Оба инсайдера также предполагают, что Dimensity 9300 на 50% более энергоэффективен, чем его предшественник, а Digital Chat Station утверждает, что производительность новинки превосходит будущий Apple A17 Bionic. Чип будет изготавливаться по технологическому процессу N4P, который представляет собой 4-нанометровое решение следующего поколения, предлагающее повышение производительности и повышение энергоэффективности по сравнению с N5 и N4. Кроме того чипсет от MediaTek оснащен графическим процессором Immortalis-G720.
Эти утверждения довольно смелые, и если они верны, то Dimensity 9300 может стать следующим большим прорывом в полупроводниковой промышленности. Скорее всего новинка превзойдет грядущий Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который должен выйти в конфигурации 1+5+3 или 2+4+2.