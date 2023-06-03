Компания Huawei несколько лет назад была лидером по объёму поставок смартфонов, но санкции со стороны США подорвали её позиции. В результате ей приходится заниматься выпуском других продуктов, чтобы компенсировать потерю рынка смартфонов. Например, она является производителем компьютеров. По итогам первого квартала её поставки за год увеличились на 34,1%. В Китае это позволило войти в тройку лидеров по объёму производству. Huawei не собирается останавливаться и хочет занять первое место.
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Пока лидируют Lenovo и HP со значениями 24,2% и 22,1% соответственно. Dell находится на спаде и потеряла место в первой тройке.
С начала прошлого года рынок компьютеров постоянно сокращается. Huawei даже на этом фоне умудряется увеличивать поставки. За последние три квартала в Китае её поставки выросли на 110%, 73% и 34% соответственно. В следующем году ожидается рост спроса на компьютеры на мировом рынке в целом, пишет Gizmochina.