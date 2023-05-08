На 18 мая компания Huawei запланировала анонс ряда продуктов, в том числе линейки планшетов под названием Huawei MatePad New Series. Это должны быть планшеты средней и верхней категорий для работы в офисе.
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В числе продуктов на этом мероприятии должны быть представлены планшеты Huawei MatePad Air, часы Huawei Watch 4 и ноутбуки Huawei Matebook E 2023. Известно о модельных номерах планшетов DBY2-W00, DBY2Z-AL00 и DBY2-AL00, две версии из которых поддерживают 4G LTE, одна только Wi-Fi. Они работают на процессоре Snapdragon 888 и обладают батареей ёмкостью 8200 мАч с зарядкой мощностью 40 Вт.
Размер экрана этих планшетов должен составлять 10-11 дюймов, ожидается высокая частота обновления экрана. Стоимость будет в районе 3000 юаней или $468. Подобная цена должна быть по карману многим потенциальным покупателям, а дополнительным стимулом станут как игровые, так и рабочие возможности. За последние месяцы Huawei является уже не первым производителем, который анонсирует новые планшеты на Android, так что спрос на них по-прежнему есть, пишет Gizmochina.